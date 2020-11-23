توفي أمس الأستاذ وثيق بن مولود بعد تأثره بكوفيد19 ومعاناته بسبب صعوبة التنفس مما أدخله المستشفى لحاجته الماسة للأكسجين ، الفقيد ولد بالمدية في 23 ديسمبر 1961 وزاول تعليمه في مدارس المدينة وثانوياتها حتى المرحلة الثانوية أين تحصل على شهادة البكالوريا بثانوية فخار عبدالكريم سنة 1981 ثم التحق بجامعة المدينة المنورة بالسعودية أين أكمل مرحلة الإجازة "الليسانس" سنة 1985 بتقدير جيد جدا.

ثم أكمل الماجستير في ماي 1994 بتقدير جيد جدا في جامعة الجزائر "المعهد العالي لأصول الدين سابقا" برسالة عنوانها: "العموم وأهم مخصصاته وآثاره الفقهية"، تحت إشراف: د. محمد مقبول حسين ثم ناقش رسالة الدكتوراه في نوفمبر 2007 بتقدير جيد جدا، بموضوع: "القاضي أبو بكر بن العربي واختياراته الفقهية من خلال عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي"، تحت إشراف د.محمد فركوس.

عمل أستاذا بكلية العلوم الإسلامية بالخروبة في قسم الشريعة خاصة أستاذا لعدة مقاييس: كفقه العبادات وفقه الأسرة والقواعد الفقهية والفروق الفقهية وغيرها، له أعمال علمية غير مطبوعة منها: مسائل في فقه الطهارة، مسائل في فقه العبادات، محاضرات في فقه الأسر...كما كان الفقيد إماما مدرسا متطوعا في مساجد المدينة كمسجد النور ومسجد أبي ذر الغفاري وغيرها.

في سنة 2015 لبى دعوة أساتذة الشريعة لمدينة المدية ليحاضر في ندوتهم الفصلية عن بيع الذهب والتقسيط وعن حكم سكنات عدل [AADL] والتي كان بيته مكان إصدار الفتوى التي ضمت عديدا من المشايخ والأساتذة في الخروبة منهم د.كمال بوزيدي، د. محمد عبد النبي، د. محمد إيدير مشنان، ، د. أحمد معبوط، د. موسى إسماعيل، د. عبد القادر بن عزّوز، د. سليمان ولد خصال، د. محمد سماعي، د. عبد الرحمن السّنوسي.