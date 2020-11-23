تم تسجيل 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أعلن اليوم الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة متابعة الفيروس في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 75.867 حالة.

و أضاف المصدر أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في البلاد 2294 وفاة.

وأشار كذلك الدكتور فورار أن 627 مريضا تماثلو للشفاء خلال نفس الفترة ليصل العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 49.421 حالة، و أن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 14 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 14 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.