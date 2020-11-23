تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر 11.427 مكالمة هاتفية عبر الخط الاخضر 15/48 و خط النجدة 17 وكذا تبليغين عبر تطبيق "الو شرطة" خلال الفترة الممتدة من 13 الى 19 نوفمبر الجاري تتعلق بالتبليغ عن قضايا متعلقة بالإجرام وتلقي الارشادات التوجيهات، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن "قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل على الاخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية.

وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 12 شخصا مشتبه فيه محل تبليغ".

كما تم على اثر هذه العمليات حجز 70 غرام مخدرات من نوع القنب الهندي، 205 قرص مؤثر عقلي، 10 أسلحة بيضاء محظورة (07 سيوف و 03 سكاكين) إضافة إلى 161 وحدة مشروبات كحولية وهاتف نقال ومبلغ مالي قدره 17.200 دج مع استرجاع دراجة نارية مسروقة و حجز مركبة.

و بالمناسبة، دعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية. كما وضعت تحت تصرفهم الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى خط 104، تطبيق "ألو شرطة" وكذا صفحة الفايسبوك لأمن الولاية للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".