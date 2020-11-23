تمكن مصالح امن ولاية عنابة، اليوم، في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري، من تفكيك شبكة محلية ، مختصة في بيع و ترويج المخدرات في أوساط الشباب باستعمال مركبات سياحية تقوم بالتجوال عبر مختلف أحياء المدينة لبيع هذه السموم .

وحسب مصدر أمني تم توقيف عناصر هذه العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و 61سنة، بناء على معلومات تلقته فرقة مكافحة المخدرات بمصلحة الشرطة القضائية، مفادها وجود نشاط مشتبه فيه لمجموعة من الأشخاص المسوقين قضائيا يقومون ببيع و تروج المخدرات عبر مختلف أحياء المدينة باستخدام مركبات سياحية بغرض التمويه.

معالجة هذه المعطيات، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا، حيث تم إعداد خطة محكمة ومدروسة من طرف أفراد فرقهة مكافحة المخدرات، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المخدرات يفوق وزنها 7كيلوغرامات من الكيف المعالج ، بالاضافة الى استرجاع مرحلتين سيارتين كانتا تستعملان في نقل وترويج المخدرات وهواتف نقالة و مبلغ مالي من عائدات الترويج تجاوزت قيمتها الـ 100 مليون سنتيم.