أكد الجيش الألماني، اليوم الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية.



وأشار متحدث عسكري ألماني، إلى أن "جنودا من الفرقاطة "هامبورغ"، صعدوا على متن السفينة التركية، روزالينا-إيه، خلال ليل أمس، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا، بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.



فيما أوضحت تركيا أن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل "الطعام والطلاء"، وأن فريق التفتيش "انتهك القانون الدولي"، بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.