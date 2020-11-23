تقدم الوزير الاول، عبد العزيز جراد، بتعازيه الخالصة، الى اسرة المرحوم وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 65 سنة، إثر مرض عضال.

و كتب الوزير الأول جراد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :"مؤمن بقضاء الله وقدره، بلغني وفاة الراحل الدكتور عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصل سابقا الذي عرفناه ناشطا في الجمعيات الشبابية و مناضلا واستاذا جامعيا".

وأضاف الوزير الأول جراد :" تعازي الخالصة الى أسرة الفقيد ورفقائه، وأدعو الله ان يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جنانه و يلهم أهله الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".