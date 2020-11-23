رجحت منظمة الصحة العالمية أنه كانت هناك عدة إصابات بفيروس كورونا تصنف على أنها "الإصابة رقم صفر".



وقال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الاثنين: "الكشف عن حالة الإصابة الأولى جانب مهم من كافة الأبحاث في مجال الأوبئة".



وتابع: "قد تكون هناك أكثر من إصابة أولى، لأنه من المحتمل أنه كانت هناك حالات انتقال للفيروس من عدة أنواع من الحيوانات. ويأتي مزيد من المعلومات حول اكتشاف فيروس كورونا في بلدان مختلفة. وتم الكشف عنه مؤخرا في الخفافيش، ورأينا ناقلين محتملين آخرين للفيروس في مختلف الأماكن".



وأضاف أنه "لا شك في أن الفيروس طبيعي المنشأ ويحتمل أن حامل الفيروس كانت الخفافيش، لكن انتقال الفيروس إلى الإنسان كان ممكنا عبر مصادر مختلفة وفي فترات مختلفة من الزمن".



وقال: "لا نعرف ما إذا تسبب إنسان أو حيوان أو تلوث البيئة بانتشار الفيروس، ولكن من الواضح أنه كانت هناك حالات سبقت الأحداث في السوق بمدينة ووهان".



يذكر أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تتسبب بالمرض الذي أطلق عليه "كوفيد-19" في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بالصين.