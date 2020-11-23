تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي، رسالة خطية من إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) رئيس الجمهورية العربية الصحراوية .



الرسالة تسملها الرئيس الغزواني من وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، الذي يزور موريتانيا منذ الجمعة على رأس وفد صحراوي رفيع المستوى.



ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم، أن الوزير الصحراوي الذي كان مرفوقا بالأمين العام للرئاسة، إبراهيم محمد محمود، سلم الرئيس الموريتاني رسالة خطية من الرئيس إبراهيم غالي تضمنت آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي تصريح للوكالة، قال الوزير الصحراوي، “نشكر جزيل الشكر رئيس الجمهورية الموريتانية على هذا الاستقبال”، مضيفا “سلمنا للرئيس الموريتاني رسالة من أخيه الصحراوي، حول آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية”.



وأكد الوزير أن “الجمهورية الصحراوية ترى أن الاستقرار والأمن في المنطقة مرتبطان باحترام الحدود والعدل والحق”، مشددا على أن “الجمهورية الصحراوية ستعمل في هذا الاتجاه كعضو في الاتحاد الإفريقي وعلى أساس أن العلاقات تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة”.



ولفت السيد ولد السالك، إلى أن “الشعب الصحراوي الذي يعمل من أجل السلام ويكافح من أجل حقوقه، سيبقى دائما من أجل أن يكون السلام مبني على العدالة وعلى احترام الحدود لكل مكونات المنطقة”.