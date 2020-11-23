أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، عقوبة الإيقاف ضد المدرب السابق لفريق اتحاد الجزائر، فرانسوا تشيكوليني، إلى غاية جلسة استماعه يوم 26 نوفمبر (11 :00 سا)، حسبما نشرته اليوم الاثنين الهيئة الكروية المسيرة للبطولة المحترفة.

وتمت إقالة التقني الفرنسي من طرف إدارة اتحاد الجزائر يوم الأحد بعد لقاء الكأس الممتازة الذي فاز به الشباب بلوزداد على حساب الاتحاد (2-1)، سهرة السبت بملعب 5 جولية الأولمبي (الجزائر).

وأشار النادي العاصمي أن سبب الإقالة يعود إلى عدم احترام المدرب تشيكوليني للبروتكول التنظيمي للكأس الممتازة، حيث رفض الصعود إلى المنصة الرسمية لاستلام ميداليته.

وكان النادي العاصمي قد اعلن في وقت سابق اليوم تعيين التقني بن عريبي بوزيان مدربا جديدا للفريق خلفا للفرنسي فرانسوا سيكوليني الذي اقيل امس الاحد .