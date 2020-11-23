أعلن يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن النجم المصري محمد صلاح تأكد شفاؤه من فيروس كورونا المستجد.

وقال كلوب ، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام ليستر سيتى، والتى فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة فى البطولة الإنجليزىة الممتاز "لقد أتت مسحة صلاح سلبية اليوم".

و عن موعد عودة صلاح المنتظرة الى الميادين ، أوضح كلوب "غدا لدينا مسحة الاتحاد الأوروبى من أجل رابطة أبطال أوروبا، وهو الان يمكنه التدرب معنا غدا، هذا كل شئ".

ويستعد ليفربول لمواجهة نادى أتالانتا الإيطالى، الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

و كان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكورونا حين كان متواجدا في مصر ، حيث غاب عن مواجهتي منتخب "الفراعنة" ضد الطوغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون سنة 2022.