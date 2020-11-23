أعلنت خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ڨالمة ، اليوم الاثنين ، عن حجز ما لايقل عن 2819 قرصا مهلوسا من دواء "بريغابالين " و"اكستازي" وتوقيف شابين اثنين يبلغان 28سنة و30سنة وينحدران من ولاية تبسة.



وأوضحت المصادر نفسها ، أن حجز كمية المهلوسات ، تمّت على مستوى المدينة الجديدة بعاصمة الولاية (ڨالمة)،أين أوقفت مصالح فرقة مكافحة المخدرات المشتبه فيهما ، اللذين كانا على متن مركبة سياحية ، حيث كانت كمية المحجوزات مخبّاة بإحكام داخل المركبة ، مثلما أضافت مصادرنا.



وتمثلت كمية المهلوسات المحجوزةفي 2520قرص دواء من نوع "بريغابالين"، و299 قرصا من نوع "اكستازي"، الأقراص التي تمذ العثور عليها وحجزها ، بعد اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة بشان المشتبه فيهما وبشأن المركبة.



وقد تمّ تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن فعل"حيازة المؤثرات العقلية وتخزينها ونقلها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة ، حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب داخل الإقليم الجمركي دون إثبات وضعها القانوني تجاه التشريع ، باستعمال وسيلة نقل من طرف شخصين والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا ". وقد قدم المشتبه فيهما اليوم الاثنين أمام الجهات القضائية بڨالمة .