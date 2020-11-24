صدق مجلس ولاية ميشيغان على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولاية ضد غريمه الرئيس دونالد ترامب الذي يواصل رفضه للنتائج.



ويمنح المرشح الفائز 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن الأمر بات مستحيلا على مساعي حملة ترامب لقلب النتيجة.



وكان المسؤول الجمهوري الثاني في مجلس ولاية ميشيغان قال إنه سيصوت على قرار التصديق على نتائج الانتخابات.



وفي الأثناء رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الطعن الذي تقدمت به حملة ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا.



ومن المتوقع أن تصدق الولاية قريبا على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن فيها.