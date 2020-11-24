اتهم الناشط السياسي المعارض كريم طابو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللجوء إلى ما أسماه بـ "النفاق السياسي" بسبب الدعم الذي أبداه مؤخرا لنظيره عبد المجيد تبون .

وقال طابو، في رسالة مفتوحة إلى ماكرون نشرها الإثنين عبر "فايسبوك" إن "دعمك الظاهر للنظام الجزائري، أحد أكثر الأنظمة التي تقتل الحرية في البحر الأبيض المتوسط، يكشف عن سوء نيتك ونفاقك السياسي".

وكان ماكرون أشاد في حديث لمجلة "جون أفريك" نشر الجمعة بـ"شجاعة" تبون الذي يتعالج في أحد مستشفيات ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، واعدا ببذل "كل ما بوسعه لمساعدته" في هذه "المرحلة الانتقالية" التي تعيشها الجزائر.

وفي رسالته النارية اعتبر المعارض الجزائري أن "وراء هذا الموقف تكمن الفكرة الخبيثة القائلة إن دول الجنوب بشكل عام، والجزائر بشكل خاص.. هشة سياسيا وغير صالحة للديمقراطية". وأضافت الرسالة أن دعم ماكرون لتبون يؤكد "تمسك السلطات الفرنسية العميق بفكرة أن السلطة الجزائرية كانت وستبقى حليفا أساسيا والضامن الوحيد المفترض لاستقرار الجزائر".

وقال طابو في رسالته إلى ماكرون "سيدي الرئيس، سيتذكر التاريخ أنه في لحظة.. حاسمة ظهر فيها الأمل وبدأت الآفاق تتفتح أمام شباب جزائري متلهف للحياة والسعادة، اخترتم عالم الأعمال من خلال تماهيكم المخجل مع نظام يتعهد العنف والإقصاء".