أعلنت وزارة الخارجية ومديرية الأمن التركيتين، أن الجزائر سلمت عضو معارض له صلة بـ"غولن"، يعمل مديرا لشركة في الجزائر.

وأفادت مصادر أمنية تركية، بأن "طائرة خاصة تابعة لمديرية الأمن قامت بنقل المدعو (ن ن ك) بعد توقيفه في الجزائر". وأضافت: "الشخص المذكور، صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، حيث تم تسليمه لمديرية أمن أنقرة".

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون. وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مع رفض واشنطن تسلميه.