شباب بلوزداد: المصادقة على التقرير المالي
رياضة
24 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
انعقد بمقر فريق شباب بلوزداد بسعيد حمدين، اجتماع مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد بحضور الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة و الرئيس السابق للنادي رضا مالك بالإضافة إلى عمر ارزقي وعلي بشيري عضوي مجلس الإدارة، فيما تعذر حضور رئيس النادي الهاوي كريم شتوف .
وخلال الاجتماع طرحت العديد من النقاط ، من بينها تقرير مفصل عن إدارة المؤسسة لسنة 2019 . كما عرض هشام بوغرارة مدير الإدارة و نسيمة حنين رئيسة قسم المالية التقرير المالي لموسم 2018-2019 الذي تمت المصادقة عليه.
وفي سياق متصل ناقش أعضاء مجلس الإدارة وضعية الحسابات المالية والضريبية مع إاقتراح لميزانية الموسم القادم.