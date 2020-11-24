انعقد بمقر فريق شباب بلوزداد بسعيد حمدين، اجتماع مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد بحضور الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة و الرئيس السابق للنادي رضا مالك بالإضافة إلى عمر ارزقي وعلي بشيري عضوي مجلس الإدارة، فيما تعذر حضور رئيس النادي الهاوي كريم شتوف .

وخلال الاجتماع طرحت العديد من النقاط ، من بينها تقرير مفصل عن إدارة المؤسسة لسنة 2019 . كما عرض هشام بوغرارة مدير الإدارة و نسيمة حنين رئيسة قسم المالية التقرير المالي لموسم 2018-2019 الذي تمت المصادقة عليه.

وفي سياق متصل ناقش أعضاء مجلس الإدارة وضعية الحسابات المالية والضريبية مع إاقتراح لميزانية الموسم القادم.