شباب بلوزداد: المصادقة على التقرير المالي

رياضة
24 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
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 انعقد بمقر فريق شباب بلوزداد بسعيد حمدين، اجتماع مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد بحضور الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة و الرئيس السابق للنادي رضا مالك بالإضافة إلى عمر ارزقي وعلي بشيري عضوي مجلس الإدارة، فيما تعذر حضور رئيس النادي الهاوي كريم شتوف .

وخلال الاجتماع طرحت العديد من النقاط ، من بينها تقرير مفصل عن إدارة المؤسسة لسنة 2019 . كما عرض هشام بوغرارة مدير الإدارة و نسيمة حنين رئيسة قسم المالية التقرير المالي لموسم 2018-2019 الذي تمت المصادقة عليه.

وفي سياق متصل ناقش أعضاء مجلس الإدارة وضعية الحسابات المالية والضريبية مع إاقتراح لميزانية الموسم القادم.

 

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