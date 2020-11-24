قال مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي، إن نجله الراحل "عمرو" جهز ملفا كاملا بفساد "كاف" في عهد أحمد أحمد المتورط في الكثير من قضايا الفساد، وأرسله لـ"فيفا"، متابعا بقوله: "أحمد أحمد كان يمارس أشياء ليست لديها أي علاقة بكرة القدم إضافة إلى أن وقائع فساده كثيرة جدا."

وأضاف مراد فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن عمرو مراد فهمي قام بكامل مسؤولياته حتى رحيله خلال عمله بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرا إلى أن بنود لجنة القيم بفيفا تحذر كل مسؤولي " الكاف" بضرورة الإبلاغ عن أي فساد داخليا إلا ويصبح المسؤول الذي يتكتم على المخالفات مشاركا بها.

وكشف المتحدث ذاته، عن أسباب وفاة نجله "عمرو"، موضحا أن الراحل قد أصيب بورم في المخ من النوع الذي يصعب علاجه، وأجرى عمليتين جراحيتين ولكن القدر لم يتركه، متابعا: "كان من الصعب القضاء على الورم، حتى وافته المنية بالقاهرة في 23 فيفري الماضي، وعمرو كان مقاتلا لآخر لحظة بشراسة.