تمكنت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء مصالح الحماية المدنية بتبسة، من إنقاذ عائلة في الحمامات كانت في حالة اختناق بالغاز فيما تم تحويل جثتي شخصين بنقرين توفيا في ظروف غامضة ليتم فتح تحقيق من الجهات لمعرفة أسباب الوفاة.

وبحسب بيان لخلية الصحافة بمديرية الحماية المدنية تحوز "الخبر" نسخة منه، فقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بالحمامات ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون (حسب تصريح طبيبة الاستعجالات) العائلة متكونة من ثلاثة أفراد أعمارهم 11و13و49 سنة وجدوا أمام باب منزلهم العائلي بذراع الحمام بالحمامات في حالة إغماء وتم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الحمامات.

من جهتها، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بنقرين، أمس لأجل تحويل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر حوالي 53 سنة عثر عليه جثة هامدة ممدة فوق السرير بغرفة منزله بالحي الشعبي بنقرين جنوب عاصمة الولاية تبسة، وتم تحويل الجثة إلى استعجالات نقرين.

ويضيف بيان الحماية المدنية بتبسة، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة تدخلت في نفس الليلة لأجل تحويل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر حوالي 57 سنة، عثر عليه جثة هامدة بشقة بعمارة بحي 580 سكن بتبسة، حيث تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.