احتج اليوم العديد من عمال الصحة بينهم أطباء وممرضون وكذا إطارات نقابية وكذلك جمعيات مدنية ناشطة في مجال الصحة أمام مقر الولاية على قرار وزير الصحة بإقالة مدير الصحة بالنيابة لعويني عبد القادر الذي وصفوه في شعاراتهم بـ "الرجل النزيه والخدوم".

وذكر المحتجون بأن إقالة مسؤول القطاع ذي الكفاءة المهنية التي يشهد عليها الجميع بما فيهم مسؤولو وزارة الصحة كانت في غير محلها بالنظر إلى حالة الاستقرار والقفزة النوعية التي شهدها القطاع في عهده ونجاحه ضمن الطواقم الطبية وأعوان القطاع في مواجهة وباء كورونا كوفيد-19 ما أدى إلى خفض عدد الإصابات إلى نسبة لا تكاد تذكر.

واتهم المحتجون جماعات المصالح بالوقوف وراء قرار تنحيته وهددوا بشل قطاع الصحة والحفاظ على الحد الأدنى للخدمات إلى غاية رفع الظلم عن المدير المُقال تعسفا -حسبهم-.

وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات قد عيّن قبل يومين مديرا جديدا على رأس القطاع، وهو قمداني محمد الطيب، الذي كان يشغل مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بولاية تبسة.