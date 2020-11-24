قالت اليوم إدارة فريق مولودية الجزائر أنها تلقت صعوبات وعراقيل كثيرة خلال مباشرتها أشغال بناء مركز التحضيرات بزرالدة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإنه بعدما دفع مستحقات القطعة الأرضية لدى مديرية أملاك الدولة وإمضاء العقد الإداري الذي صاحبه اختيار الشركة المنجزة من طرف شركة سوناطراك.

هذه الأخيرة ، وبعدما بادرت للقيام بعملية تسييج الأرضية المخصصة للبناء والتحضير للشروع في الأشغال ، تفاجأت على مرتين بمعارضة مجموعة من الفلاحين القاطنين بجوار الأرض والذين تحججوا بعدم تعويضهم من طرف الدولة جراء عملية تحويل ملكية هذه القطعة إلى الفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي تعمل جاهدة لإزالة هذه العراقيل، ومباشرة أشغال الإنجاز في القريب العاجل وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية لبلدية زرالدة.