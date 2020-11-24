يستعد شباب بلوزداد لمواجهة النصر الليبي في أول موعد قاري هام من منافسة رابطة أبطال إفريقيا من خلال التدرب بملحق ملعب الخامس جويلية .

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك صورا للمران الذي أجراه رفقاء بلال تريكات صبيحة اليوم بعد استفادتهم من يوم راحة عقب تتويجهم بكأس السوبر.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة عين ثلاثي تحكيم مغربي لإدارة مواجهة الذهاب بين الفريقين والمقررة بتاريخ 29 نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية. وسيكون المغربي جلال جايد حكما رئيسيا ويساعده يحيى نوالي وهشام آيت عبو.