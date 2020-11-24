سلمت مديرية الصناعات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بمصنع الرويبة في ولاية الجزائر، (389) مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي (Conecto) من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل ذات العلامة مرسيدس بنز «SAPPL-MB»، مخصصة لنقل الأفراد والإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.