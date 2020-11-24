نظم، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أساتذة التربية البدنية، قدموا من مختلف المؤسسات التربية بالطور الثانوي، وقفة احتجاجية أمام مدخل ثانوية اللواء جمعي علي، بولاية غليزان، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق إدارية، بعد تعرض زميل لهم إلى ما قالوا إنه "اعتداء " من طرف مدير المؤسسة.

وقد رددّ الأساتذة المحتجون في وقفتهم والتي حضرها الأمين الولائي لنقابة "كلا"، جملة من الشعارات والتي صبّت إجمالا في حفظ كرامة الأساتذة. وعبروا عن تمسكهم بإيفاد لجنة تحقيق من مديرية التربية لولاية غليزان لاسترجاع كرامة الأستاذ "بصغير لخضر".

ومن جهته قال بيان النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحوز "الخبر" نسخة منه، بأنّ الأساتذة يتخبطون في جملة من المشاكل وجب حلّها في حينها، حيث سجلت النقابة عدّة انشغالات تخص ظروف العمل والحجم الساعي. بالإضافة إلى التعنيف اللفظي والجسدي، وهو ما حدث، للأستاذ "بصغير لخضر" من ثانوية اللواء جمعي علي، وخلص البيان إلى استنكار صمت الوصاية.

وقد حاولت "الخبر" أخذ رأي مدير المؤسسة التربوية حول فحوى الشكوى التي تقدم بها الأستاذ والرّد على مضمونها، إلا أنه رفض استقبال مجموعة من المراسلين الصحفيين.