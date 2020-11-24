ارتفعت حصيلة ضحايا التسمم بتيارت إلى ست وفيات وخمسة مصابين حالتهم مستقرة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية .

وأوضح سفيان قايد أن حصيلة ضحايا التسمم الذي استقبلهم مستشفى "يوسف دامرجي" تسع حالات منها، ارتفعت الى ست وفيات بعد وفاة شخص من الحالات التي كانت بالعناية المركزة على مستوى مصلحة التخدير والإنعاش واستقبال مصلحة الاستعجالات لمصاب أخر ليلة أمس الاثنين.

وذكر ذات المصدر أن الحصيلة الأولية كانت 5 وفيات منها وفاة واحدة وقعت خارج المستشفى و5 مصابين أحدهم كان في حالة حرجة حيث توفي ليلة أمس الإثنين.

وأشار الى أن كل المصابين تم إخضاعهم لعلميات تصفية الدم لتخليصهم من المواد السامة التي تسببت في حالات الوفاة وتبذل كل الجهود لمتابعة الحالة الصحية للمصابين التي بدأت تتحسن تدريجيا تحت إشراف مدير الصحة والسكان للولاية مختار مقران.

يذكر أن الحالات التي تم استقبالها في أوقات متفرقة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد بمصلحة الاستعجالات بمستشفى "يوسف دامرجي" ظهرت عليها أعراض التسمم وقد جاءت من أحياء متفرقة من مدينة تيارت ومن خلال تصريحات أوليائهم للأطباء تبين أنهم استهلكوا مواد كحولية من نفس المصدر حسب قايد.

وتنتظر مصالح مستشفى "يوسف دامرجي" نتائج تحاليل عينات دم للمصابين التي أرسلت إلى المركز الوطني لعلم السموم بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة من أجل تحديد أسباب التسمم. كما ينتظر صدور تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وتواصل مصالح أمن ولاية تيارت تحقيقها في القضية لكشف ملابساتها وتحديد أسباب الوفاة، حسبما أفادت به ذات المصالح.