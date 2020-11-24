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الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية

أخبار الوطن
24 نوفمبر 2020 () - واج/س.أ
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ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد, اليوم الثلاثاء، اجتماعا لولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و قد شارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الموارد المائية، وزير الصحة والسكان و وزير التربية الوطنية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب نفس المصدر، "تسيير الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19"، "التزويد بالمياه والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها" وكذا "تقييم نظام الوقاية من الفيضانات".

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كورونا

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