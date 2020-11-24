تمكن عناصر الشرطة والجمارك بولاية بشار من توقيف مشتبه بهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتهريب بضاعة حساسة قابلة للغش (التبغ) مع حجز كميات معتبرة منها، وسيتم تحويل ملفيهما إلى نيابة محكمة بشار بموجب بموجب ملفّي إجراءي قضائيين تحت الوصف الجزائي: تهريب بضاعة حساسة قابلة للغش (التبغ).

وحسب ما وفرته خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار فإن هذه العملية تأتي في إطار العمل الميداني المشترك وتنسيق الجهود لمكافحة مختلف أشكال التهريب، في إشارة إلى التنسيق بين فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية بشـار مع الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار.

وذكر بيان خلية الإعلام أن القضية الأولى تعود وقائعها لاستغلال أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار، لمعلومات تفيد بدخول كمية معتبرة من مادة التبغ لقطاع الاختصاص، ليتم استغلال كافة المعلومات تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، أين تم توقيف المشتبه به ومباشرة عملية تفتيش مسكنه والتي مكنت من حجز كميات معتبرة من مادة التبغ، والمتمثلة في: 23805 وحدة لأنواع مختلفة من مادة الشمة، 490 وحدة من مادة المعسل، وكميات من سجائر، أقراص فحم، مفرقعات، ومبلغ مالي جاوز الـ09 ملايين سنتيم. قيمة البضاعة المحجوزة في السوق الداخلية:989.950 دج، في حين قدرت الغرامة الجمركية:4.949.750 دج.