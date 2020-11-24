لقي زوال اليوم شاب في الثلاثينيات من عمره حتفه إثر سقوطه في شاطئ صخري على مستوى إحدى المنعرجات بكورنيش جيجل.

وحسب مصادر مطلعة فقد وقع الحادث بالمكان المسمى "الصفيصفة" بالمخرج الغربي لبلدية العوانة "23 كيلومتر عن عاصمة الولاية"، حيث سقط الضحية من الطريق نحو الصخور على ارتفاع عشرات الأمتار في ظروف غامضة، مما أدى إلى وفاته.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بانتشال جثة المتوفي وإجلائها عبر البحر على متن قارب إلى ميناء بوالديس، قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحي بعاصمة الولاية، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وأسباب الحادث.