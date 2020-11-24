سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، رقما قياسا جديدا في عدد الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة، حسب ما كشفت لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، إحصاء 1133 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية انتشار "كوفيد-19"، حيت تم تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة الماضي بـ1103 إصابة.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ نهاية شهر فيفري الماضي إلى 77 ألف حالة.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجل 15 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2309 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد تجاوز عددها الإجمالي الـ50 ألف حالة وبلغ اليوم 50070، بعد تسجيل 649 حالة تعافي جديدة.