نظم، صبيحة اليوم ، عمال عقود ما قبل التشغيل من بلديات ولاية الجلفة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية رافعين عدة شعارات مطالبين بالإدماج الدائم في مناصبهم، ويشار أن المحتجون يعمل الغالبية منهم بالمؤسسات التربوية وغيرها من القطاعات منذ عدّة سنوات ويطالبون بالترسيم الشّامل دون قيد أو شرط لكل فئات العقود بالإضافة إلى التعويض بأثر رجعي لسنوات العمل منذ بداية العقد الثاني كما طالبوا باحتساب سنوات العمل في التقاعد.

وأصر المعنيون على ضرورة فرض أولوية الترسيم لعمال عقود ما قبل التشغيل على مستوى كل القطاعات، والاعتراف بهم كشريك اجتماعي في كل حوار يهتم بمصيرهم.

كما طالب المحتجون بضرورة إعادة تفعيل عقودهم و إدراجهم ضمن قوائم المدمجين فيما يخص الدفعة الأولى والثانية والثالثة و أكدوا بأنهم ظلموا من خلال سياسة تطهير قوائم المستفيدين، مهددين بتنظيم احتجاجات اخرى في حال لم تلبى مطالبهم وذلك من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التوظيف والتي وصفوها بالمجحفة مقارنة بالعديد من الولايات.