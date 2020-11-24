تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة من تفكيك جمعية أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص قامت بتزوير أوراق نقدية بحسين داي، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أن عناصر الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية لحسين داي تمكنت من توقيف مركبة على متنها شخصين محل شبهة من خلال طرحهما للتداول بالسوق أوراقا نقدية مزورة "ذات سعر قانوني" وضبط مبلغ مالي، بالإضافة الى توقيف شخص ثالث مشتبه فيه ضبط بداخل منزله آلة طابعة ناسخة وبعض الاغراض التي تستخدم في عملة التزوير.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية في حق المشتبه بهم, تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

كما قامت ذات المصالح بتوقيف شخص كان يروج لمؤثرات عقلية في أوساط الشباب على مستوى شارع ذبيح الشريف (وسط العاصمة) ليتم تقديمه بعد استكمال الاجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ويودع الحبس المؤقت.

من جهة أخرى، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية ببوزريعة من وضع حد لنشاط جمعية إجرامية قامت بالتحطيم العمدي لملك الغير وسرقة توابع مركبة.

وقد تم توقيف شخصين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.