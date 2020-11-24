يواصل لليوم الثاني عشر على التوالي مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مهاجمة معاقل جنود الاحتلال المغربي، حسب ما أكده البلاغ رقم 12 لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

;أفاد البلاغ أنه إضافة إلى حصيلة بلاغ يوم أمس ، شهد يوم أول أمس الاحد 22 نوفمبر ، هجمات استهدفت تخندقات العدو في فدرة العش بقطاع حوزة.

كما نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، يوم الاثنين 23 نوفمبر هجمات استهدفت مرتين تمركزات جيش الاحتلال المغربي في فدرة التمات بقطاع حوزة مسببة تدميرها.

كما تم قصف أمكلي التمات بقطاع أمكالا بالاضافة الى قصف مركز استهدف قوات العدو في روس حفرة إشياف بقطاع البكاري.

;أكد بلاغ وزارة الدفاع الوطني الصحراوية عزم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي على مواصلة استهداف تخندقات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.