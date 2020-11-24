أوقفت مصالح أمن دائرة التلاغمة أمس امرأة تمارس الشعوذة والسحر والنصب بمحل متواجد بمدينة تلاغمة.

جاء ذلك على إثر تلقي عناصر أمن دائرة التلاغمة لمعلومات حول نشاط مشبوه لامرأة داخل محل مكتوب على واجهته " خياطة" ليتم مداهمة المحل حيث ضبطت امرأة تبلغ من العمر 41 سنة متلبسة بجرم الشعوذة والسحر بتدنيس القرآن الكريم باستعمال مواد مختلفة منها مادة الزئبق، شعر نساء، ريش طائر الهدهد، كتابات وطلاسم غير مفهومة، صفحات من كتاب للسحر والشعوذة.

كما عثر عناصر أمن دائرة التلاغمة بذات المحل على هاتفين ذكيين، لوح إلكتروني، دعامات إلكترونية عبارة عن ( قرصين قابلين للإزالة وبطاقتي ذاكرة خارجيتين) تحتوي على صور وفيديوهات ملتقطة بالهاتف النقال، شهادات ميلاد، شهادات طبية، بطاقات إقامة، بالإضافة إلى ثلاث محافظ تحتوي على مبالغ مالية من عائدات ممارسة السحر والشعوذة .

بعد اقتياد المشتبه فيها وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، تم التحقيق معها وتقديمها أمام النيابة التي أصدرت في حقها أمر إيداع بالمؤسسة العقابية .