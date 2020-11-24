يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن، العمل على إكمال تعيينات أعضاء طاقم إدارته الجديد، الذي يتسم بالتنوع العرقي وباحتوائه على خلفيات اجتماعية مختلفة.

وقد أُعلن عن تعيين الناشطتين الديمقراطيتين ريما دودين (من أصول فلسطينية/أردنية) وشوانزا غوف (من أصول أفريقية) كنائبتين لمدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.

وقال جو بايدن في بيان له يوم الاثنين بعد تعيين المرأتين: " إن الشعب الأمريكي مُتحمس لبدء عمل إدارتنا، وسيساعد المُعينون اليوم في تقدم أجندتنا وضمان حصول كل أمريكي على فرص عادلة".

من هي ريما دودين؟

تُعد ريما دودين أول امرأة من أصول عربية تُعين في هذا المنصب في التاريخ الأمريكي.

ودرست ريما دودين الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا وتخرجت منها في عام 2002، ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة إلينوي وتخرجت منها عام 2006.

وعملت دودين مساعدة ومستشارة للسيناتور الديمقراطي ديك دوربين، زعيم الأقلية عن ولاية إلينوي، وكانت مديرة أبحاث ومساعدة للسيناتور الديمقراطي في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون.

وعرفت دودين بنشاطها البحثي أيضا، إذ شاركت في تأليف كتاب بعنوان "ماذا يجري في الكونغرس؟" أصدره معهد بروكينغز.

وقد وصفه المعهد، في سياق تعريفه بالكتاب، بأنه "دليل لكيفية عمل الكونغرس" و "مصدر ضروري لفهم وتفسير الأدوات الإجرائية ... ودور السياسات الحزبية في إعداد التشريعات في الكونغرس".

وقال السيناتور دوربين عنها: "بدأت ريما بالعمل في مكتبي كمتدربة قانونية، منذ أربعة عشر عاماً، ورويداً رويداً باتت تحظى باحترام الجميع، فهي ذكية ويمكن الوثوق بقدراتها والاعتماد عليها"، مضيفا أن خسارة مكتبه لها تعد مكسبا لبايدن.

كما عملت دودين في عدد من الحملات الانتخابية الرئاسية بما في ذلك حملة الرئيس السابق باراك أوباما.

وستعمل دودين وزميلتها غوف، تحت قيادة لويزا تيريل، السياسية المخضرمة التي عملت في إدارة أوباما، والتي أعلن عن تعيينها مديرة للشؤون التشريعية خلال الأسبوع الماضي.

وسبق لتيريل أن عملت مساعدة للرئيس أوباما للشؤون التشريعية، وتعرف بخيرتها الطويلة في العمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وترجع أصول عائلة دودين إلى بلدة دورا في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وذكرت مواقع ووسائل إعلام أردنية أن جد ريما لوالدتها هو مصطفى دودين الذي كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة وصفي التل مطلع السبعينيات. كما كان عضوا في مجلس الأعيان الأردني في السبعينيات أيضا.

وأوضحت أن ريما تتحدث العربية بطلاقة، وأنها غادرت الأردن عندما كانت طفلة برفقة والديها، باجس وسامية، اللذين انتقلا للعمل في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة، حيث تلقت تعليمها الأولي هناك قبل انتقالها للدراسة في جامعة كاليفورنيا.

ويأتي اعلان تعيين دودين ضمن فريق الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، في وقت تتواصل فيه سلسلة التعيينات لإكمال فريق الإدارة الذي سيعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن عند توليه السلطة بشكل رسمي في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. ويبدو أن كثيرين من أعضاء الفريق هم من سبق لهم العمل ضمن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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