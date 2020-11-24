Getty Images صلاح قد يشارك في مباراة فريقه مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

عاد نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح إلى التدريب، بعد تأكد خلوه من فيروس كورونا، وقد يشارك في مباراة فريقه مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عن المباراة التي فاز بها ليفربول على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل صفر بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

ولكن الاختبارات كشفت لاحقا خلوه من الفيروس، وشارك في تدريبات فريقه الاثنين.

وفاز ليفربول في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيضمن التأهل إلى دور الـ16 إذا فاز على منافسه الإيطالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إصابة صلاح بكورونا في 13 نوفمبر /تشرين الثاني الحالي قبيل مباراة الذهاب مع فريق توغو، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي مصر، خضع صلاح لـبروتوكول طبي؛ في حجر صحي بفندق في منتجع الجونة السياحي على ساحل البحر الأحمر، قبل عودة على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا.