أكدت إدارة شبيبة القبائل (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) اليوم الثلاثاء, بأنها "ضحية تحريض" كونها لم تتلق حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020)، رغم طلباتها المتكررة التي بقيت دون جواب.

و جاء في بيان للفريق على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي فايسبوك :" قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد (2020-2021), تحتج شبيبة القبائل على عدم حوصلها على حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020), رغم توقف البطولة منذ شهر مارس الأخير و رغم طلباتنا الكثيرة المتكررة التي بقيت دون جواب إلى يومنا هذا".

و أضاف نفس المصدر: " شبيبة القبائل التي تبقى أكثر من أي وقت مضى، مصممة على رفع تحديات رياضية خلال الموسم الجديد وطنيا و قاريا، تجد نفسها محرومة من مدخول مالي معتبر, يعد من حقها. كما ينبغي الإشارة إلى أن المباريات

المقبلة ستلعب دون حضور الجمهور، و هو ما يعني بأن القسط الأكبر من المداخيل المالية للنادي ستأتي من حقوق البث التلفزيوني".

و من أجل الاستفادة من حقوقها في أقرب الآجال، تناشد إدارة شبيبة القبائل مسؤولي المنافسة بتسوية هذه المستحقات العالقة، متسائلة بأن هؤلاء المسؤولين يقومون بسياسة " الهروب إلى الأمام".

و لحساب الجولة الأولى للرابطة الأولى المقررة يومي الجمعة و السبت، تستضيف شبيبة القبائل أهلي برج بو بوعريريج, حيث ستكون المباراة منقولة من طرف القناة التلفزيونية صاحبة حقوق البث، يوم الجمعة من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من الساعة 16:00.