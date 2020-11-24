شبيبة القبائل تطالب بحقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط
أكدت إدارة شبيبة القبائل (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) اليوم الثلاثاء, بأنها "ضحية تحريض" كونها لم تتلق حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020)، رغم طلباتها المتكررة التي بقيت دون جواب.
و جاء في بيان للفريق على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي فايسبوك :" قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد (2020-2021), تحتج شبيبة القبائل على عدم حوصلها على حصتها من حقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط (2019-2020), رغم توقف البطولة منذ شهر مارس الأخير و رغم طلباتنا الكثيرة المتكررة التي بقيت دون جواب إلى يومنا هذا".
و أضاف نفس المصدر: " شبيبة القبائل التي تبقى أكثر من أي وقت مضى، مصممة على رفع تحديات رياضية خلال الموسم الجديد وطنيا و قاريا، تجد نفسها محرومة من مدخول مالي معتبر, يعد من حقها. كما ينبغي الإشارة إلى أن المباريات
المقبلة ستلعب دون حضور الجمهور، و هو ما يعني بأن القسط الأكبر من المداخيل المالية للنادي ستأتي من حقوق البث التلفزيوني".
و من أجل الاستفادة من حقوقها في أقرب الآجال، تناشد إدارة شبيبة القبائل مسؤولي المنافسة بتسوية هذه المستحقات العالقة، متسائلة بأن هؤلاء المسؤولين يقومون بسياسة " الهروب إلى الأمام".
و لحساب الجولة الأولى للرابطة الأولى المقررة يومي الجمعة و السبت، تستضيف شبيبة القبائل أهلي برج بو بوعريريج, حيث ستكون المباراة منقولة من طرف القناة التلفزيونية صاحبة حقوق البث، يوم الجمعة من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من الساعة 16:00.