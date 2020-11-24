أعلنت موسكو الثلاثاء أن لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 95%. وكان مركز أبحاث "غاماليا" في موسكو بالتعاون مع وزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح قد أعلنوا في بيان أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى. إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.



وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من 10 دولارات.



وعلما بأن التطعيم يتطلب استخدام جرعتين من اللقاح، ستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولارا، ما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.



وأعلن مختبر "أسترازينيكا" البريطاني وجامعة أوكسفورد الإثنين أن لقاحهما فعّال بنسبة 70% تقريباً.





