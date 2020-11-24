سجلت وحدات الدرك الوطني, خلال ال24 ساعة الاخيرة, 6 وفيات و19 جريحا في 15 حادث مرور وقع عبر 12 ولاية من الوطن, حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الدرك الوطني.



وحسب ذات المصدر, فان هذه الحوادث وقعت بولايات تيبازة, المدية, الشلف, الجلفة, تيزي وزو, تلمسان, تيارت, سيدي بلعباس, غليزان, معسكر, باتنة وميلة.



من جهة أخرى, تمكنت وحدات الدرك الوطني في عمليات متفرقة عبر الوطن من حجز 50 كلغ من مادة الشمة المقلدة و 701.1 قارورة مشروبات كحولية وجهاز كشف عن المعادن, بالإضافة الى كمية من المواد الغذائية وأربع وسائل نقل.



وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف ستة أشخاص بكل من تلمسان, سعيدة, تبسة وبجاية.



وبخصوص المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك الوطني بكل من الوادي وبسكرة من حجز 149 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع وكذا وسيلة نقل ومبلغ مالي من عائدات الإتجار بهذه السموم, بالإضافة إلى توقيف أربعة أشخاص.