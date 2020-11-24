افاد بيان صحفي لخلية الاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، تحصلت الخبر على نسخة منه، ان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر جنوب عاصمة الولاية تبسة تدخلت مساء اليوم 2020/11/24 لأجل حادث مرور على اثر اصطدام وقع بين قطار محمل بمادة الفوسفاط وسيارة سياحية على مستوى الحي الجديد ببئر العاتر بالخط المنجمي للسكك الحديدية.

و اسفر الحادث عن اصابة شخص (سائق السيارة) والبالغ من العمر حوالي 39 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مستشفى الدكتور التيجاني هدام بئر العاتر وابعاد السيارة عن مسار القطار المخصص لنقل الفوسفات من منجم جبل العنق الى ميناء عنابة.