تمكن عناصر الفرقة متعددة المهام للجمارك بنقرين التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بئر العاتر بتبسة و بالتنسيق مع سرية امن الطرقات بنقرين على اثر كمين على مستوى مفترق الطرق فركان نقرين في اتجاه وادي سوف، من حجز بضاعة أجنبية محظورة تمثلت في 2400 خرطوشة من سجائر أجنبية الصنع و 40 خرطوشة معسل كانت محملة على متن سيارة نفعية.



وافاد بيان صحفي عن خلية الاعلام بالمديرية الجهوية للجمارك بتبسة تحوز الخبر نسخة منه ان قيمة الغرامة الجمركية المستحقة قدرت بـ 4.48 مليار سنتيم وهذا طبقا للمواد 02-21-324 من قانون الجمارك و المواد 02-12-16-19 من الأمر رقم 05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.



كما تم تحرير محضر مصادرة البضاعة والمركبة وإحالة ملف القضية على محكمة بئر العاتر.