كشف الدكتور الياس اخاموك، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كورونا، عن تاريخ إقتناء الجزائر أوّل شحنة من لقاحات كورونا.



وقال اخاموك في منشور له عبر صفحته على الفايسبوك، أن الشحنة الأولى من لقاحات كوفيد 19 سيكون في الثلاثي الأوّل من السنة القادمة 2021,

وجاء في المنشور: "اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كورونا تدرس حاليا احسن العروض لاقتناء اللقاح الاكثر فعالية والاسلم مهما كان الثمن بضمان الوزير الاول تحت وصاية رئيس الجمهورية ستكون الشحنة الاولى ان شاء الله في الثلاثي الاول من 2021"