يواصل النفط في تحقيق مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليتخطى خام "برنت" مستوى 48 دولاراً للبرميل، ويتجاوز الخام "الأمريكي" الـ 45 دولاراً للبرميل.

وبحلول الساعة 08:40 صباحاً بتوقيت الجزائر، صعد خام "برنت" 48 سنتا أو 1% إلى 48.26 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة. وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" 36 سنتاً أو 0.8 % إلى 45.27 دولاراً للبرميل وذلك بعد أن ربح أكثر من 4 % أيضاً أمس الثلاثاء. وكانت أسعار النفط قد صعدت بنحو 4 % عند تسوية التعاملات، ليسجل الخام أعلى تسوية منذ مارس الماضي بدعم جهود تطوير لقاح محتمل ضد وباء "كورونا" والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم جانفي بنحو 3.7 % ما يوازي 1.72 دولار لتصل إلى 47.78 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم جانفي بنحو 4.3 % ما يعادل 1.85 دولار ليصل إلى 44.91 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ مارس.