أصيب 5 أشخاص ليلة البارحة ببداية اختناق بأول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وهو ثاني حادث في 48 ساعة بتبسة، بعد إصابة ثلاثة أشخاص أمس بنفس الحادث في الشريعة.

بحسب بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه من طرف خلية الإعلام للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض شرق عاصمة الولاية تبسة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حوالي الساعة 23 و55 دقيقة لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بدوار البغدادي ببلدية الماء الأبيض.

وتتكون العائلة المذكورة من 05 أفراد تتراوح أعمارهم بين 12 و50 سنة، تم تحويلهم إلى استعجالات الماء الأبيض. لتقديم الإسعافات الأولية بعد إنقاذهم من موت محقق.