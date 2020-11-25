عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكام المعنيين بإدارة أول جولة رسمية من منافسات المحترف الأول والمقررة يومي الجمعة والسبت.

وحسب بيان الاتحاد الجزائري للعبة عبر موقعه الرسمي ووفقا لتعليمات البروتوكول الصحي فإنه توّجب على الحكام إجراء اختبارات " بي ـ سي ـ آر" قبل 48 ساعة من يوم المواجهة، على أن تتكفل الفاف بتكاليف الاختبارات.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على الحكام أن يكون لديهم تصاريح بالسفر عن طريق الولاية وسيتم تقديمها من قبل السلطات المعنية.