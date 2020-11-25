نطقت محكمة جيجل، اليوم الأربعاء، بحكمها في قضية القيادية والمسؤولة عن المكتب الولائي لحزب العمال بولاية جيجل شهيناز صويلح.

ونطقت المحكة بالبراءة في حق صويلح من تهمة إهانة هيئة نظامية، حسب ما أكد الحزب على صفحته الرسمية في ا"لفايسبوك".

واعتبر حزب العمال هذا الحكم بمثابة "انتصار للحق على الباطل"، معربا عن شكره لكل من تضامن مع حزب العمال والقيادية شهيناز صويلح، كما أكد مواصلة النضال من أجل "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".