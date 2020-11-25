انطلقت أكبر تجربة سريرية لعلاج مصابي كورونا في إفريقيا بمشاركة 13 دولة وبقيادة باحثين عالميين، وفقا لما نقلت قناة "الحرة".

وتأتي التجارب ضمن دراسة "أنتيكوف" بمشاركة معهد أنتويرب للطب الاستوائي ومؤسسات بحثية دولية، وتهدف لتحديد العلاجات التي يمكن استخدامها للحالات الخفيفة والمتوسطة من المصابين بكورونا.

وتهدف التجارب أيضا إلى الكشف المبكر عن المرض وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمرافق الصحية الهشة والمثقلة بالفعل في إفريقيا. وسيتم إجراء التجارب السريرية في 19 موقعا في 13 دولة بقيادة أطباء من البلدان الإفريقية، وتأتي التجارب استجابة لدعوات مكافحة التحديات التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية التي غالبا ما تعاني من نقص في التمويل.

وقال الدكتور جون نكينغاسونغ مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك حاجة لتجارب سريرية كبيرة للإجابة على أسئلة البحث المتعلقة بكورونا. وستشمل التجارب مصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة في بوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغينيا وإثيوبيا وغانا وكينيا ومالي وموزمبيق والسودان وأوغندا. وتهدف التجارب لتحديد العلاجات المناسبة التي يمكن أن تمنع تطور حالة المصابين بفيروس كورونا من حالة خفيفة أو متوسطة إلى حالة حادة، إضافة إلى الحد من انتقاله. وستستعمل في التجارب مضادات لوبينافير ريتونافير وعقار علاج الملاريا هيدروكسي كلوروكين الذي لا يزال معتمدا في رعاية مصابي كورونا بعدة دول إفريقية.