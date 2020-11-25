أشرف وزير الشباب والرياضة رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، على إطلاق عملية منح الإعانات المالية المخصصة للتكفّل بالرياضيين المؤهّلين والمرشّحين للتأهّل للألعاب الأولمبية والبارالمبية لطوكيو 2021 وألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022.

وحسب الصفحة الرسمية لوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على "الفايسبوك" فإن هذه الخطوة تدخل في إطار تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي للمنافسات الرياضية الكبرى. وستٌمنح هذه الإعانات إلى 325 رياضي منهم 127 إناث و198 ذكور، موزعين على 21 اتحادية رياضية وذلك على أساس برنامج شامل ومخططات تحضيرية فردية تمتد إلى غاية جوان 2021.

كما ستغطي هذه الإعانات المنح والرعاية الصحية للرياضيين والتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن، والمشاركة في المنافسات الدولية وكذا التجهيزات الرياضية والتعويضات المالية الخاصة بالتأطير التقني.