أوصى المجلس الشعبي الولائي بأدرار، برفع توصية إلى الحكومة لرفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية والتعليم العالي المجمدة. وعقد المجلس الشعبي الولائي جلسة عمل مع مدير التجهيزات العمومية لولاية أدرار بالنيابة محمد موسى حيث تم استعراض المشاريع الموكلة لمديرية التجهيزات العمومية الخاصة بقطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والعدالة حيث تم الوقوف على العوائق والصعوبات التي تحول دون تجسيد وانجاز المشاريع المبرمجة في أوقاتها المحددة، مؤكدين ضرورة احترام الآجال ومعايير الانجاز.

وقدم أعضاء المجلس الولائي جملة من التوصيات منها ضرورة الإسراع في انجاز مشاريع الهياكل التربوية قصد وضعها قيد الاستغلال في الآجال القريبة وتسليم واستغلال الهياكل المنتهية بها الاشغال حتى لا تتعرض للنهب والتخريب وإعادة النظر في بعض التكيسات الأرضية والتي لا تتلاءم مع طبيعة المنطقة، كما تطرقوا إلى مشاريع قطاع التعليم العالي المسجلة والمجمدة وأوصوا برفع التجميد عن مشروعي و800 مقعد بيداغوجي و1000سرير.