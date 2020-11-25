قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه، إلى عائلة المجاهد ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.

وكتب الوزير الأول على صفحته الرسمية في "فايسبوك": "رحل عنا المجاهد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقاً، بعد مسار نضالي ثري بدأ من ثورة التحرير، واستمر خلال التّعددية السياسية، وكان فيها فاعلاً وشاهداً على أحداث بارزة".

وتابع جراد:"تعازيَ الخالصة إلى عائلة الفقيد وكل رفقائه، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وينعم ذويه الصبر والسلوان، الله يرحمك يا عمي السعيد".