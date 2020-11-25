شهدت ولاية تلمسان عشية أمس الثلاثاء حادثي مرور مميتين ، إذ أن الحادث الأول وقع على الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين سيدي العبدلي وأولاد ميمون حيث انحرفت سيارة سياحية تحمل ترقيم الولاية ومدمرة كليا،

وخلف هذا الحادث وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 39 سنة نقل إلى مستشفى أولاد ميمون أما الحادث الثاني المميت فقد وقع على الطريق الولائي رقم 71 في شقه الرابط بين بلديتي عين يوسف والرمشي لما اصطدمت سيارة سياحية مدمرة كليا بجرار مدمر هو الآخر كليا

وخلف هذا الحادث ثلاثة ضحايا متعددي الإصابات تتراوح أعمارهم بين 27،35 و36سنة ومتوفي آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة نقلوا جميعا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى الرمشي وحسب المكلفة بالإعلام في مديرية الحماية المدنية فإن أسباب الحادث تبقى مجهولة إلى غاية ما تسفر عليه تحقيقات الدرك الوطني. ع.ب.ش