نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج وصفت بـ "النوعية وتعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه، في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن (13) تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(10) قناطير و(94,850) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأضاف نفس المصدر أن مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود ضبطوا (08) قناطير وكيلوغرام (01) من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة، في حين تم توقيف (04) تجار مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ (145,550) كيلوغرام و(330) غرام من الكوكايين في عمليات أخرى بتلمسان.

وفي نفس السياق، تم توقيف (09) تجار مخدرات وحجز (148,3) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4686) قرص مهلوس في عمليات أخرى متفرقة بكل من تيبازة وبومرداس وڨالمة والطارف وسكيكدة ووهران وعين تموشنت وبسكرة وتبسة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس، (112) أشخاص وحجزت (06) شاحنات و(09) مركبات و(98) مولدا كهربائيا و(65) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(540) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(17) أنبوبة من مادة الزئبق ومعدات تفجير وأغراض أخرى تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب إلى جانب (14,7) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، من جهتها أوقفت مصالح الدرك الوطني (15) شخصا وحجزت (19) سلاحا ناريا و(52550) وحدة من مادة التبغ خلال عمليات منفصلة بكل من ڨالمة والشلف وبجاية والمسيلة وقسنطينة وورڨلة وعين الدفلى وتبسة والأغواط والنعامة وتلمسان.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (40960) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار. وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (112) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان، فيما تم توقيف (67) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي والطارف وغرداية وتبسة.