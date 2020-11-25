قدم الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه في وفاة المجاهد ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة الذي انتقل فجر اليوم الأربعاء إلى جوار ربه .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني " على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله، المجاهد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، طيب الله ثراه، صباح اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون".